Niente polizza antigrandine? Una decisione che moltissimi rimpiangono quando è tardi

Chiudere la stalla dopo che sono scappati è un’abitudine purtroppo molto comune, così come comune sono la delusione, la rabbia , perfino la depressione che spesso derivano quando si scopre che non aver preso provvedimenti prima ha portato a subire un danno e che ormai non c’è più nulla da fare. Se non arrabbiarsi o deprimersi, appunto, prendendosela con se stessi per la propria superficialità, sciocchezza… Cosa che fanno, puntualmente, migliaia di automobilisti incappati in una violenta grandinata (come quella che ha colpito diverse aree della Lombardia e dell’Emilia Romagna): automobilisti che solo dopo aver trovato l’auto tempestata (è davvero il caso di dirlo) di chicchi di grandine, a volte grandi come uova, e di conseguenti ammaccature , si rendono conto di aver fino ad allora sottovalutato l’importanza di “proteggersi” completamente da temporali e grandinate. Con una garanzia aggiuntava alla polizza assicurativa per coprirsi proprio dai danni alla carrozzeria provocati da un’improvvisa grandinata. Una precauzione che, come rivela un’analisi realizzata da Facile.it su un campione di oltre 700.000 preventivi, sembra essere presa davvero sottogamba dagli assicurati se si considera che, tra coloro che hanno aggiunto all’RC base una garanzia accessoria, solo il 3,5ha optato ha optato per una polizza che copre dagli eventi naturali. Una polizza che tutela il proprietario dell’automobile dai danni provocati al mezzo non solo da grandinate ma anche da altri eventi atmosferici quali, per esempio, inondazioni ed esondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, frane, smottamenti mettendo al riparo i veicoli anche da danni causati al veicolo da cose trasportate dal vento e dalla caduta di alberi. Il tutto prestando sempre la massima attenzione al momento della sottoscrizione, considerato che ci sono alcune eccezioni. Un esempio? Per quanto riguarda i danni legati all’acqua vengono normalmente esclusi quelli arrecati al motore a seguito di circolazione in zone allagate. Ma attenzione va fatta anche alle altre garanzie (per esempio, incendio e furto, cristalli o atti vandalici) che a volte è obbligatorio acquistare se si vuole essere messi al riparo anche da maltempo senza usare, come arma di difesa, l’unica gratuita: lasciare l’auto in garage…). Senza dimenticare mai di verificare massimali e scoperto.