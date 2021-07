Noleggiare un’auto per le vacanze? Quest’estate rischia di essere un grosso problema

Noleggiare una vettura per le vacanze senza averla prenotata per tempo quest’estate potrebbe rivelarsi un serio problema. La “crisi dei chip” ( i componenti elettronici di cui sono rimaste sprovviste molte case automobilistiche dopo che i produttori asiatici hanno privilegiato la fornitura per tablet e cellulari, richiestissimi per il lavoro in smart working dilagato con la pandemia) che ha rallentato la produzione di veicoli e, di conseguenza, ha ridotto il flusso di nuove vetture inserite in flotta per l’estate dalle società di noleggio a breve termine, ha infatti ridotto sensibilmente la disponibilità di auto con il rischio per gli operatori di non riuscire ad accontentare le richieste di quanti si muoveranno solo all’ultimo momento per prendere un’auto a noleggio. Un problema che può essere risolto solo “prenotando per tempo le vetture”, come consigliano i responsabili di Aniasa (l’associazione che in Confindustria rappresenta i servizi di mobilità) alla vigilia delle ormai prossime vacanze estive. “La minore disponibilità di vetture a noleggio sul territorio nazionale, determinata dalla crisi a livello globale di microchip, componenti oggi essenziali dei veicoli moderni, che prosegue da quasi 6 mesi e secondo gli analisti non si prevede un ritorno alla normalità prima del 2022, e che ha costretto i costruttori a pianificare chiusure temporanee di stabilimenti, deve spingere quanti stanno ancora pianificando le proprie vacanze, a prenotare per tempo le vetture di cui necessitano per raggiungere le località di villeggiatura”, sottolineano i responsabili di Aniasa ricordando che “viaggiare a bordo di un’auto a noleggio resta una delle forme più sicure ed efficaci per muoversi anche in questa fase di pandemia alla scoperta delle bellezze del nostro Paese”.