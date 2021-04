AscoService entra in Alis per contribuire a far viaggiare la logistica con precisione svizzera

Un’apposita divisione dedicata al project cargo capace di occuparsi di tutte le fasi della catena logistica, dall’ingegneria iniziale fino al posizionamento a destino della commessa per trovare le migliori soluzioni logistiche per carichi fuori sagoma e fuori peso nel rispetto dell’ambiente e della convenienza economica, cercando di ottimizzare il primo e l’ultimo miglio via strada ed effettuare via ferro o via mare il maggior percorso. A metterla a disposizione del mercato italiano è AscoService, azienda svizzera specializzata soluzioni logistiche per favorire l’intermodalità e combinare il trasporto merci ferroviario, stradale e marittimo, focalizzandosi principalmente sui trasporti eccezionali via ferro, che per testimoniare la propria attenzione alle imprese di autotrasporto italiane ha deciso di aderire ad Alis, Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile che conta più di 1.500 aziende associate, per un totale di oltre 185mila lavoratori e una “flotta” di oltre 130mila mezzi,con 140.500 collegamenti marittimi annuali lungo oltre 125 linee di Autostrade del mare e 200mila collegamenti annuali su più di 160 linee ferroviarie e un fatturato aggregato di 30 miliardi di euro.Un’adesione che Umberto Cavallaro, responsabile di AscoService -ha spiegato proprio con la volontà di “entrare sempre più in contatto con i player principali del trasporto e della logistica italiani che, come noi, credono fortemente nel processo di rinnovamento, modernizzazione e innovazione del settore”. Una “new entry” salutata con particolare soddisfazione dal presidente di Alis, Guido Grimaldi che annunciando l’adesione della società svizzera nata nel 2002 con sede a Zug e attiva nel trading & shipping di materie prime nei mercati di tutto il mondo, operando principalmente in quello asiatico, nord-europeo e centro-americano, ha affermato di poter “avviare da subito un percorso di collaborazione con l’obiettivo comune di contribuire a costruire un futuro sempre più competitivo per le aziende del comparto. AscoService rappresenta un altro esempio virtuoso per il nostro cluster, condividendone pienamente la visione orientata all’internazionalizzazione delle imprese e allo sviluppo di una logistica sempre più efficiente e sostenibile”.