Bergamo invita i mototuristi a viaggiare fra arte e storia. E a sostare in hotel amici delle due ruote

Un evento sportivo, soprattutto se di alto livello, capace di richiamare appassionati anche da province, regioni o addirittura Paesi diversi, non rappresenta solo un’occasione per ammirare i concorrenti in gara, fra cui magari qualche campionissimo, ma anche una straordinaria “vetrina”, per il territorio che ospita quell’appuntamento, una “strada” in più per far conoscere la propria offerta turistica, un invito al pubblico della competizione a scoprire monumenti ed edifici di particolare bellezza e importanza storica, paesaggi che invitano a un’immersione nella natura, ricette e prodotti tipici da gustare, oggetti d’artigianato con i quali abbellire la casa o da regalare. Un “menu” di opportunità che si prepara a offrire la Valli Bergamasche Revival Internazionale, evento ideato per far rivivere agli appassionati di moto d’epoca da regolarità il fascino di una gara diventata leggendaria in tutto il mondo, pronto a riaccendere i motori dal 7 al 9 giugno 2024 sull’altopiano di Selvino, località capace di riservare tracciati unici. Una nuova edizione della “Valli” nata dalla collaborazione tra Moto Club Careter Imerio Testori, Scuderia Fulvio Norelli e Brembana, che si è ritagliata fin da subito un ruolo da protagonista anche nel “progetto mototurismo” avviato proprio in occasione della Valli Bergamasche Revival del 2022 con l’obiettivo di favorire sul territorio il turismo su due ruote, favorendo così sia la mobilità sostenibile (considerato che due ruote invece che quattro possono fornire un contributo importantissimo per contrastare traffico e inquinamento), sia l’economia, in particolar modo delle montagne, dei piccoli borghi. Ed è proprio questo potenziale ruolo di “motore pulito” per l’economia del territorio che ha spinto la direzione di Confcommercio Bergamo (che nel 2022, con il direttore Oscar Fusini, era stata fra i protagonisti di un convegno dedicato proprio al mototurismo organizzato in Sant’Agostino in occasione della “Valli”) a far partire un’importante nuova iniziativa: una prima “mappatura” delle strutture ricettive del territorio interessate ad accogliere nel migliore dei modi il popolo delle due ruote, partendo proprio dall’altopiano di Selvino e dai percorsi per raggiungerlo sia salendo dalla Valle Seriana sia dalla Valle Brembana (coinvolgendo in particolar modo i comuni di Bergamo, Alzano Lombardo, Nembro, Albino , Selvino, Aviatico, Bracca, San Pellegrino, Zogno, Serina,. Oltre il Colle, Ubiale Clanezzo) con tanto di schede informative per raccogliere dati in materia di disponibilità di posti moto nei garage, possibilmente chiusi e sorvegliati, e di tutto quanto la struttura può offrire: dall’eventuale servizio di ristorazione alla Spa, dalla palestra al Solarium, dal servizio Wi-fi fino a un eventuale spazio per lavaggio asciugatura dell’abbigliamento da moto, al noleggio mountain bike. Chiedendo inoltre agli albergatori di inserire preziose informazioni anche sull’eventuale vicinanza a distributori di carburanti, impianti di lavaggio, punti di assistenza meccanica. Una prima mappa delle strutture ricettive pronte ad accogliere, in occasione della Valli Bergamasche Revival e per sempre in futuro, il popolo dei mototuristi. Ai quali riservare magari condizioni particolari…