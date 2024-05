Ecobonus, riparte la corsa agli incentivi aperta anche alle auto a noleggio elettriche

Riparte la corsa per ottenere gli incentivi Ecobonus per l’acquisto di veicoli tradizionali con rottamazione di veicoli di classe ecologica inferiore a Euro 4, di veicoli elettrici o a idrogeno e di veicoli commerciali, comprese le categorie N1 e N2, con alimentazione alternativa Cng-Gpl mono e bifuel, ibridi. Dalle 10 del 3 giugno 2024 i concessionari, chiamati a scontare direttamente il contributo al cliente, potranno infatti accedere alla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per la prenotazione degli incentivi del valore complessivo di 950 milioni di euro, con 772 milioni destinati alle auto divisi per alimentazione: 402 milioni di euro per le auto mild hybrid, full hybrid e termiche ; 230 milioni per le auto elettriche; 140 milioni per le vetture ibride plug-in, con importi che possono arrivare fino a 13.500 euro per le auto elettriche se l’acquirente ha un Isee inferiore a 30mila euro. Gli incentivi bonus auto, veicoli commerciali e furgoni, saranno validi per contratti d’acquisto firmati tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Un’importante novità riguarda l’apertura degli incentivi anche per le società di noleggio che acquistano veicoli esclusivamente elettrici o a idrogeno, con il contributo Ecobonus corrispondente che sarà sotto forma di sconto sui canoni di noleggio mensili, da ripartire per le piccole e medie imprese che noleggiano tali veicoli., dietro presentazione di un ordine al concessionario per un contratto di noleggio della durata minima di tre anni.