Autisti di pullman turistici, una riunione via web vi spiega come cambiano i tempi di guida e riposo

Un appuntamento da non perdere per gli autisti di pullman turistici (ma anche altri professionisti del volante) interessati ad aggiornarsi sulle novità in materia di tempi di guida e riposo, con le nuove misure introdotte dal regolamento europeo che hanno modificato, “ammorbidendole”, le norme in materia di riposi giornalieri e settimanali, introducendo la possibilità di allungare l’orario di lavoro durante la giornata e di rinviare, fino a un massimo di 12 giorni, il riposo settimanale in caso di viaggi particolarmente lunghi, sia in Italia sia oltre frontiera. A offrirlo, partecipando a un webinar “guidato” da Gianluca Rossi , agente della polizia stradale di Venturina, in provincia di Livorno, e autore di manuali editi da Egaf , sono gli stessi responsabili della casa editrice promotori di una nuova riunione virtuale in rete in programma venerdì 31 maggio, con inizio alle 12 su Zoom Meetings (clicca qui per iscriverti) con tema, appunto, le nuove Deroghe tempi di guida-riposo e tachigrafo, con le novità, come specifica la presentazione sul sito Egaf (società editrice diventata negli anni fra i principali protagonisti dell’informazione professionale su circolazione stradale, motorizzazione e trasporti) “apportate dal regolamento UE del 24.4.2024 contenente deroghe sui tempi di guida / riposo, in vigore dal 22.5.2024”, oltre che con una serie di utilissime informazioni, questa volta non solo a uso dei conducenti di bus ma anche di autisti di camion, in materia di utilizzo del tachigrafo. Per partecipare al webinar è obbligatorio effettuare l’iscrizione entro le 10 di venerdì 31 e tener conto di un’importante indicazione sottolineata dagli organizzatori: le domande rivolte al “conducente” dell’evento “dovranno essere pertinenti all’argomento trattato e avere forma sintetica se pur completa di tutti gli elementi necessari alla comprensione del problema”. Con la priorità nelle risposte che “verrà ai quesiti inviati al momento dell’iscrizione mentre agli altri verrà risposto in relazione al tempo disponibile”.