Bergamo, via ai cantieri della linea tramviaria T2: ecco percorso, fermate, blocchi al traffico

Diciassette fermate distribuite lungo 11 chilometri e mezzo di percorso realizzato seguendo il tracciato dell’ex Ferrovia della Valle Brembana, attraversando cinque Comuni (Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè, Villa d’Almè), servendo una popolazione di oltre 240 mila abitanti e promettendo di “tagliare” ogni anno tremila tonnellate di anidride carbonica e 26 milioni di chilometri di traffico. Tutto questo è la nuova linea tramviaria T2 i cui lavori sono ufficialmente partiti (con la prospettiva di concludersi a luglio 2026) con l’approvazione del progetto esecutivo. Una nuova infrastruttura destinata a rivoluzionare la mobilità bergamasca con la realizzazione, oltre che del tracciato, a doppio binario con l’esclusione del breve tratto della galleria Ramera a Ponteranica, delle fermate, dei parcheggi, di una pista ciclabile che affiancherà le rotaie e di un nuovo deposito. Delle 17 fermate, nove sorgeranno sul territorio di Bergamo, due a Ponteranica e altrettante a Sorisole, Almè e Villa d’Almè, mentre due ulteriori fermate sono previste come collegamento agli interventi di riqualificazione urbanistica nelle aree dell’ex Reggiani a Bergamo ed ex Gres a Sorisole. Più nel dettaglio il percorso, che condividerà tre fermate con la linea T1, con interscambio fra i due tracciati nella nuova fermata di via Bronzetti, in corrispondenza dell’area dove è in corso di realizzazione il progetto Chorus Life, altra maxirealizzazione destinata a cambiare il volto della città, farà tappa in borgo Santa Caterina, a servizio dello storico quartiere cittadino; allo Stadio, al servizio diretto dei tifosi dell’Atalanta con la sosta al Gewiss Stadium; nelle vie De Gasperi, Crocefisso e Sant’Antonio. Le fermate a servizio del Comune di Ponteranica sono quelle di Pontesecco e Ponteranica, oltre che della Ramera, che, essendo all’interno del parco dei Colli, rientra in territorio comunale di Bergamo, mentre a Sorisole le fermate saranno al Gres e Petosino dove nella piana del Petos è prevista la costruzione del nuovo deposito adibito al ricovero, lavaggio e pulizia. P proseguendo verso Almè il tram arriverà poi alla fermata Paladina e, quindi, alla Fermata Almè Volta, mentre le ultime due fermate della nuova linea sono Villa d’Almè Mazzi, sede dell’interscambio con le linee dei bus extraurbani provenienti dalla Valle Brembana, e Villa d’Almè Capolinea, che l’interscambio invece con le linee dei bus extraurbani provenienti dalla Valle Imagna. Per quanto riguarda infine i cantieri più importanti nel comune di Bergamo saranno chiuse al traffico via De Gasperi, in corrispondenza della via Pescaria, e da luglio 2024, via Giulio Cesare, per l’allargamento del sottopasso esistente che sarà completato a gennaio 2025, mentre in corrispondenza della Fermata Sant’Antonio è già in fase di realizzazione il sovrappasso in via delle Casette. E, an cora, al confine tra Bergamo e Ponteranica, il cantiere relativo alla Fermata Pontesecco sarà uno dei più lunghi della nuova Linea T2, interessato dalla realizzazione di due sovrappassi e significativi interventi di sottoservizi. In questo tratto, infatti, il tracciato della T2 si svilupperà sopra la circonvallazione che sarà, pertanto, abbassata e il cantiere è attualmente caratterizzato da una carreggiata provvisoria che permette la deviazione del tratto finale della circonvallazione Fabriciano, all’altezza dell’intersezione con via Ruggeri da Stabello in Bergamo. A Ponteranica il cantiere per la realizzazione della nuova fermata, che sorgerà in corrispondenza della vecchia stazione ferroviaria di Via Valbona, sarà anticipato da una serie di interventi preparatori in programma fino al 30 giugno 2024, dopo i quali inizieranno i lavori della nuova galleria artificiale della Maresana. In questo tratto, infatti, il tracciato della nuova Linea T2 sarà interrato rispetto alla strada e i tram passeranno in galleria. Sempre a Ponteranica, tra aprile e ottobre 2024 è previsto il consolidamento della galleria naturale Ramera, unico punto in cui il tracciato sarà su binario unico. Successivamente saranno realizzati tre ponti, uno sul torrente Morla e due sul torrente Quisa, e il sovrappasso di via Drossi, a Sorisole. Nel comune di Almè, in corrispondenza del cantiere per la fermata Paladina, a settembre 2024, inizieranno gli interventi di costruzione del nuovo ponte sul torrente Rigos e la copertura del torrente Quisa. Nelle stesse giornate prenderanno il via i lavori per le rotatorie di via dei Sentieri e lungo la statale 470 direzione Villa d’Almè-Dalmine, con il relativo sottopasso ciclopedonale e chiusure parziali interesseranno via Ponte Regina. Infine a Villa d’Almè, in corrispondenza della Fermata Villa d’Almè Mazzi sarà realizzato il sovrappasso di via Cà Fornaci tra novembre e dicembre 2024, mentre l’area prossima al capolinea, da aprile 2024 sarà interessata dalla costruzione del nuovo Ponte Rino tramviario. Lungo il tracciato saranno realizzati 7 parcheggi di interscambio per un totale di 513 posti auto. Durante i mesi di costruzione della nuova Linea T2 sarà attivo un sito internet dedicato e disponibile all’indirizzo www.T2vallebrembana.it con la possibilità di vedere dalla home page le ultime comunicazioni relative alla viabilità e l’avanzamento dei lavori, ma anche di conoscere nel dettaglio il progetto, i singoli cantieri. E il percorso sul quale viaggeranno 10 nuovi tram Skoda elettrici, lunghi 33 metri, con una capacità massima di 281 passeggeri e 66 posti a sedere pronti a compiere l’intero tragitto, a una velocità massima di 70 chilometri l’ora, in una trentina di minuti.