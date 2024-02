La “locomotiva del lavoro” lasciata senza binari sui quali far viaggiare la propria economia

“Da una parte c’è l’Europa che grazie agli investimenti resi possibili dal Pnrr sta facendo accelerare in maniera vertiginosa il trasporto combinato asfalto-rotaia; dall’altra Bergamo che, con lo scalo merci chiuso da settembre e la prospettiva di averne uno nuovo operativo, a Cortenuova, non prima di qualche anno, rischia di perdere un treno importantissimo per l’economia del territorio, con potenziali investitori che difficilmente saranno pronti a scommettere su un’area geografica destinata a restare esclusa ancora a lungo dalla rete delle infrastrutture fra il nostro Paese e i mercati internazionali. In mezzo c’è l’assurda incapacità,

da parte di troppi, di comprendere che il trasporto merci su rotaia è già da tempo una scelta economicamente obbligata per far giungere il “made in Bergamo” nel Nord Europa senza dover affrontare costosissimi viaggi su strada che impediscono ai prodotti di essere alla fine competitivi, e che chiudere lo scalo ha significato doverci “appoggiare” a quelli di Verona o Milano, con sovraccosti che in più d’un caso hanno fatto saltare la commessa, a vantaggio di concorrenti che non devono invece pagare l’isolamento infrastrutturale”. Così parlò Andrea Callioni, consigliere di Fai Bergamo e amministratore unico di Cisaf, una delle due società che gestivano il trasporto combinato nelle scalo cittadino, assolutamente certo che la “cura del ferro” sia la strada giusta da seguire, “anche grazie ai maxi treni passati da 500 metri a 750, con la possibilità di trasportare molte più merci riducendo i viaggi”, ma altrettanto consapevole che Bergamo oggi appaia solo come “un’autentica locomotiva produttiva abbandonata a se stessa senza avere binari sui quali viaggiare”.