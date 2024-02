Let Expo Verona ricomincia da tre. E moltiplica le aree espositive, le occasioni per confrontarsi…

Let Expo ricomincia da tre. Quella in programma a Verona dal 12 al 15 marzo è infatti la terza edizione dell’evento fieristico che vede protagonista assoluta Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile divenuta punto di riferimento per una larga parte del popolo del trasporto e della logistica. Un evento che il presidente di Alis, Guido Grimaldi, ha voluto mettere al centro dei lavori del consiglio direttivo che si è svolto nella sede nazionale dell’associazione a Roma alla presenza di un elevato numero di soci e dell’ospite d’onore: guarda caso il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo. Dopo un’introduzione dedicata all’ “analisi dell’attuale contesto globale, segnato dal prolungarsi di tensioni nel Mar Rosso, al centro di una crisi che minaccia i flussi commerciali internazionali e che ha colpito profondamente il settore del trasporto via mare con le compagnie”, come ha sottolineato Guido Grimaldi, “ringraziando il ministro della Difesa Guido Crosetto e l’intera Marina Militare per il supporto offerto alle navi cargo italiane”, i riflettori si sono accesi proprio su Verona e su Let Expo dove, “tutti i temi più importanti, unitamente alle priorità programmatiche individuate con i nostri associati rispetto ai settori che rappresentiamo, saranno esaminati a fondo attraverso quattro intense giornate di incontri e confronti nei palchi di Casa Alis, Alis Cafè, Alis Hub e Academy Village con autorevoli rappresentanti delle istituzioni, amministrazioni, imprese, professioni, associazioni, formazione e ricerca”. Il tutto, ha aggiunto Guido Grimaldi nel contesto di un evento che “ punterà a obiettivi e numeri ancora più ambiziosi e sarà caratterizzato da ampi spazi espositivi dedicati a trasporti, logistica, sostenibilità, digitalizzazione e servizi alle imprese. In particolare, sarà centrale il tema dell’occupazione giovanile, con il grande lavoro svolto da Alis Academy per valorizzare sempre più il capitale umano, ricercare i giovani talenti del nostro Paese e contestualmente trattenerli nelle nostre imprese soprattutto in una fase di profonde evoluzioni legate all’implementazione delle nuove tecnologie e delle soluzioni digitali, che possono e devono rappresentare una grande occasione di sviluppo e progresso. Inoltre, anche quest’anno organizzeremo un intero padiglione “Alis per il Sociale”, coinvolgendo decine di enti impegnati ogni giorno nel terzo settore, nelle attività di volontariato, sport e solidarietà e ospiteremo, grazie alla collaborazione dello Stato maggiore della Difesa, un’importante esposizione di mezzi ed assetti logistici delle nostre Forze armate a testimonianza della strategicità del comparto logistico anche in ambito militare”.