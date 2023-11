60 euro di bonus per acquistare l’abbonamento per pullman e treno: riapre il click day

Un aiuto economico del valore fino a 60 euro per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e ferroviario nazionale messo a disposizione di chiunque per il 2022 abbia dichiarato un reddito complessivo non superiore a 20mila euro: è il bonus trasporti, che può essere ottenuto attraverso una piattaforma dedicata disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (clicca qui) che “riaprirà” il 1° dicembre 2023 a partire dalle 8 per assegnare, attraverso un nuovo click day, gli eventuali fondi residui. Per richiedere il contributo, per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico, è necessario usare lo Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie) oltre al codice fiscale dell’eventuale beneficiario per cui lo si richiede. Il bonus può essere richiesto solo per un abbonamento annuale o mensile di un mezzo di trasporto pubblico locale o ferroviario: una volta ottenuto, si può acquistare fisicamente l’abbonamento in biglietteria oppure on-line grazie al codice ricevuto a fine procedura al momento dell’acquisto.