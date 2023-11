Forum Conftrasporto, viaggio fra problemi e opportunità dell’Italia che “vuole muoversi”

Infrastrutture, valichi alpini, transizione ecologica, intermodalità, Pnrr: questi i temi al centro dell’ottava edizione del Forum internazionale di Conftrasporto in programma mercoledì 22 e giovedì 23 novembre a Roma, nella sede di Confcommercio, in piazza Gioacchino Belli 2. Un appuntamento, aperto dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che vedrà protagonisti numerosi esponenti del mondo politico e istituzionale, imprenditoriale e associativo. Come Tiziano Treu, docente di Diritto del lavoro all’università Cattolica di Milano, Fabrizio Palenzona (presidente della Fondazione centro studi economia della logistica e delle infrastrutture), Gianpiero Striuglio (amministratore delegato di Rfi), Paolo Uggè (presidente di Fai -Conftrasporto), Pasquale Legora (presidente di Uniport), e Stefano Messina (presidente Assarmatori), pronti a portare il proprio contributo al dibattito in calendario mercoledì, giornata che vedrà anche l’intervento del ninistro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci: o come gli ospiti della seconda giornata di lavori tra cui spiccano i nomi di Elio Ruggeri (presidente di Assocostieri), Maurizio Maugeri (responsabile del coordinamento area B2B per l’evoluzione energetica e la sostenibilità di Eni), Guido Gazzola (direttore generale Vtg Italia), Sabrina De Filippis (amministratore delegato di Mercitalia logistics), Marco Troncone (amministratore delegato di Aeroporti di Roma), Alfonso Celotto (presidente Aeroporti 2030), Gianluigi Iacobone (Direttore del Centro studi e strategia Asspi), Luciano Serra (Presidente Assonat ) e un gruppo di imprenditori del mondo dell’autotrasporto come Natalino Mori (alla guida di Transadriatico Transport & Logistics, Livio Ambrogio (presidente di Ambrogio Intermodal), Andrea Condotta (Gruber Logistics), Lorenzo Barbo (ceo di Amazon Italia Logistica). Una seconda giornata che prevede un intervento, a distanza, del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani.