Sea modal shift, il futuro dell’intermodalità marittima è “approvato” da Alis

“Abbiamo appreso con grande soddisfazione da una nota congiunta dei ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti la previsione del nuovo programma “Sea modal shift” che, in continuità con il virtuoso Marebonus, è destinato a incentivare l’intermodalità marittima e, quindi, a sostenere le imprese del nostro settore nel percorso di transizione e di riduzione delle emissioni inquinanti. Questa notizia, avvalorata dalla firma del decreto interministeriale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e da quello dell’Economia e della finanza, rappresenta un segnale di profonda attenzione e di ascolto delle istanze che Alis e l’intero settore hanno presentato al Governo, con particolare riferimento alle risorse previste a oggi per il Marebonus, e non ancora erogate, per le annualità 2022 e 2023. Ringraziamo il ministro Matteo Salvini e il ministro Giancarlo Giorgetti e tutta la struttura ministeriale che ha lavorato per ottenere questo importante traguardo che andrà a supporto delle imprese e a beneficio dell’intera collettività”. Così in una nota il presidente di Alis Guido Grimaldi ha commentato la notizia del nuovo programma di incentivi “Sea modal shift” da 125 milioni di euro per le annualità dal 2022 al 2026.