Passeggiata, ciclabile e aree sport e relax: viaggio nel porto di Genova che cambia (in meglio)

Una “camminata” sul mare affiancata da una percorso ciclabile, il tutto con la possibilità di fare una sosta sportiva, se si preferisce di relax e divertimento, in una delle “baie” attrezzate e “arredate” con piante e arbusti tipici della macchia mediterranea. E, a completare l’opera, una serie di “dune” sagomate che lo separano dalle aree di attività portuale.Tutto questo è il Parco Le Dune a Pra’di Genova, progetto di mitigazione paesaggistica e acustica delle attività portuali, che si svolgono nel terminal retrostante, previsto lungo la sponda sud del canale di calma di Genova Pra’ cp n l’obiettivo di restituire agli abitanti un’area verde da vivere. Un nuovo progetto di riqualificazione che ha visto l’inaugurazione del primo tratto, lungo ,metri della passeggiata che rappresenta l’ingresso al nuovo parco, caratterizzato da una duna artificiale alta sei metri ricoperta di vegetazione e degradante verso il percorso pedonale e dai tracciati identificati in rosso per runner e ciclisti, e in grigio per le camminate più lente che verranno allungati entro fine anno con il completamento dei lavori che hanno visto un investimento complessivo da parte dell’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale o di 15 milioni e mezzo di euro.