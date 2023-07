Camion noleggiati senza conducente in tutti i Paesi Ue anche per trasporti nazionali

Cambiano le regole per il noleggio dei veicoli di massa superiore a 6 tonnellate nei Paesi dell’Unione europea. Il Senato ha infatti approvato la direttiva europea sul noleggio senza conducente che porta diverse novità, prima fra tutte quella per i trasporti nazionali che consente all’impresa conto terzi iscritta all’Albo degli autotrasportatori e al Ren, di noleggiare veicoli in qualsiasi Stato comunitario e di utilizzarli anche per i trasporti nazionali. Una novità che cancella il vincolo del noleggio Ue per effettuare esclusivamente trasporti internazionali. E’ stato invece confermato il limite delle 6 tonnellate per il noleggio delle imprese conto proprio. L’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente è consentita a condizione che il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza per la durata del contratto di locazione; il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza. E, ancora, per evitare di in correre in pesanti sanzioni da 430 a 1.731 euro oltre alla sospensione della carta di circolazione del veicolo locato da 2 a 8 mesi) a bordo del mezzo locato dovranno sempre essere disponibili, in formato cartaceo o elettronico, il contratto di locazione o l’estratto autenticato del contratto; qualora il mezzo sia condotto da conducente dipendente dell’impresa di autotrasporto, il suo contratto di lavoro o, in alternativa, un estratto autenticato o la busta paga.