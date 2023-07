Four Seasons Yachts, le crociere extralusso “vestono” lo stile italiano di Fincantieri

Dedicate a chi ama navigare in un mare d’eccellenza.Sono le nuove navi della Flotta Four Seasons Yachts prestigioso brand crocieristico che per la realizzazione delle sue due nuove unità da crociera extra-lusso non poteva che scegliere un partner eccellente: Fincantieri. Un partner al quale Marc-Henry Cruise Holdings LTD, comproprietario e operatore di Four Seasons Yachts, dopo aver affidato nel 2022 l’incarico di costruire la prima unità della classe, che sarà consegnata nel quarto trimestre del 2025, ha chiesto di realizzare anche la seconda unità, destinata a entrare in servizio nel 2026. Un ordine del valore di oltre 400 milioni di euro, che Larry Pimentel, presidente e amministratore delegato di Marc-Henry Cruise Holdings LTD, comproprietario e operatore di Four Seasons Yachts, ha definito “ un’altra pietra miliare nello sviluppo di Four Seasons Yachts. La nostra partnership con Fincantieri e Four Seasons”, ha aggiunto Larry Pimentel, “crea un potente triumvirato di competenze che si impegna a fornire un’esperienza di yacht lifestyle di lusso di prima categoria. Sono orgoglioso del team e della collaborazione alla base di questo straordinario progetto”. Un orgoglio provato anche da Alejandro Reynal, presidente e Ceo di Four Seasons: “Ogni tipologia di esperienza Four Seasons è un impegno incrollabile nell’eccellenza. Nel caso di Four Seasons Yachts, stiamo raggiungendo l’obiettivo collaborando con partner eccezionali come Fincantieri e Marc-Henry Cruise Holdings, che condividono la nostra visione per un’esperienza di navigazione di lusso unica nel suo genere”, ha infatti affermato rendendo a sua volta pieno d’orgoglio Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri che si è detto profondamente soddisfatto “dalla conferma della fiducia da parte di un brand prestigioso come Four Seasons che rappresenta un’ulteriore prova della validità di un progetto imprenditoriale unico che è destinato a cambiare il mondo delle crociere per design, tecnologia e sostenibilità. Un nuovo grande traguardo raggiunto che testimonia per di più l’avvio della ripresa degli ordini nel settore, rafforzando al contempo il primato di Fincantieri nel nuovo segmento extra-lusso improntato all’alta hôtellerie”.