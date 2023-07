“Esame di riparazione” per chi ha sbagliato a richiedere i contributi per AdBlue e Gnl

“Esame di riparazione” in vista per le imprese di autotrasporto che hanno caricato sulle piattaforme dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli la richiesta per ottenere i contributi per l’acquisto del componente AdBlue di novembre e dicembre 2022 e del Gnl commettendo però errori e rischiando così la “bocciatura”. Per consentire la correzione delle istanze già presentate che non risultano correttamente acquisite, come comunicato dai responsabili del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia delle Dogane , è stata in fatti predisposta una nuova “finestra” alla quale gli interessati potranno collegarsi dalle 10 alle 16 del 18 e del 21 luglio.