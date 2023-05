Fai Conftrasporto compie 60 anni e li celebra viaggiando fra passato, presente e futuro

Un grande incontro organizzato per festeggiare un compleanno decisamente importante, quello dei 60 anni, e per “rileggere “la propria storia associativa attraverso il racconto di un proprio esponente, il presidente nazionale Paolo Uggè, che buona parte di questo cammino l’ha vissuto da protagonista. Ma anche un evento per guardare al presente e al futuro, con i riflettori puntati, in particolare, su temi d’attualità: dal Ponte sullo Stretto di Messina alle limitazioni dell’Austria al Brennero, dalla transizione ecologica al sostegno e allo sviluppo delle imprese del trasporto su gomma. E’ quanto si appresta a offrire l’evento nazionale Fai Conftrasporto-Confcommercio per il 60° anniversario dalla fondazione della Federazione degli Autotrasportatori Italiani., pronto ad andare in scena sabato 27 maggio a partire dalle 10 all’UnaHotels Capotaormina di Taormina al quale sono stati invitati a partecipare il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, l’eurodeputata Annalisa Tardino e il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani. Tra i relatori, oltre al presidente Paolo Uggé, ci saranno il segretario generale di Conftrasporto-Confcommercio Pasquale Russo, il segretario nazionale della Fai Carlotta Caponi, e il presidente di Fai-Service Fabrizio Palenzona.