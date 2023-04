Trenitalia, lo sciopero nazionale di venerdì 14 fermerà i convogli per otto ore

Problemi in vista per chi ama scegliere il treno per i propri spostamenti: venerdì 14 aprile è in programma in fatti uno sciopero nazionale di 8 ore di tutto il personale Trenitalia, proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. che durerà dalle 9 alle 17. Nella stessa giornata e nella stessa fascia oraria in Lombardia è stato proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private anche se i rersponsabili di Trenord hanno voluto sottolineare che in passato, in presenza di analoghe proteste, le adesioni non sono state significative, e non si prevedono, dunque, interruzioni della circolazione ferroviaria inella regione. Chi viaggia in aereo potrà contare sul l servizio aeroportuale garantito da l servizio autobus con collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e aeroporto di Malpensa senza fermate intermedie.