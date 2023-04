Permessi internazionali prorogati per i camion che devono viaggiare in Austria, Grecia e Russia

Il ministero dei Trasporti ha deciso di riaprire i termini per chiedere le autorizzazioni multilaterali Cemt, ovvero i documenti di viaggio (validi per un anno dalla data del rilascio e da tenere sempre nella cabina di guida), che consentono alle aziende di effettuare trasporti di merce su strada nell’ambito dei Paesi della Conferenza europea dei ministri dei trasporti, comprendendo, oltre ai Paesi dell’Ocse, anche diversi Stati dell’Europa dell’Est. Una proroga che riguarda ii trasporti internazionali da effettuarsi nel 2023 sulle strade di Austria, Grecia e Russia, c he diventerà operativo dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale attesa a breve e dopo la quale le imprese avranno 15 giorni a disposizione per presentare le domande. La graduatoria Cemt per il 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 56 del 7 marzo 2023 e .restano ancora da attribuire 307 autorizzazioni di cui 87 per veicoli Euro V e 220 per veicoli Euro VI.