Esodo di Pasqua, 300 cantieri stradali “chiusi” per favorirlo. Ecco dove resteranno invece “aperti”

Trecento cantieri stradali “smantellati” per evitare di rallentare i viaggi degli oltre 15 milioni di italiani che, secondo le previsioni, si metteranno in viaggio nell ponte di Pasqua. La conferma è arrivata per voce dell’amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, che ha voluto sottolineare come fra i cantieri rimossi ce ne siano “40 ad alto impatto sul traffico”. Una manovra decisa anche per ragioni di sicurezza, con l’obiettivo di prevenire possibili incidenti che, in oltre il 60 per cento dei casi, ha ricordato Roberto Tomasi, “sono dovuti a distrazioni al volante o comportamenti che non rispettano le regole stradali”. Per sapere invece dove i cantieri continueranno a rappresentare un ostacolo sulla via delle vacanze è possibile navigare sul sito Viabilità Italia (clicca qui) che offre anche un “calendario” delle giornate e degli orari in cui sono previsto i maggiori flussi di traffico, con il rischio dunque di trascorrere una buona parte delle vacanze in coda.