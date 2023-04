Caso Brennero, i continui divieti confermano che la politica italiana in Europa non conta nulla?

Se per calcolare il “peso politico” dell’Italia in Europa si dovesse utilizzare, come parametro, quello che ormai è diventato il “caso Brennero”, diventato ormai un vero e proprio “scontro frontale” fra il nostro Paese e l’Austria, con il primo che chiede meno divieti al valico per poter far circolare meglio le proprie merci in Europa ed essere così più competitiva sul mercato, e il Tirolo che, per tutta risposta, continua ad alzare l’asticella degli ostacoli, verrebbe da dire che l’Italia in Europa “pesa” più o meno come una piuma. Inascoltata, neppure presa in considerazione, quasi perfino beffeggiata dall’Europa che continuando a dimenticare il diritto di libera circolazione di persone e merci nel vecchio continente, continua a non dare risposta alle denunce provenienti dal mondo dell’autotrasporto italiano per ridurre i divieti. Cosa che accadrà anche per le nuove limitazioni introdotte dal governo austriaco per i veicoli che superano le 7,5 tonnellate, e che vanno ad aggiungersi al dosaggio già in vigore? Impossibile darlo per scontato, facilissimo prevedere che possa invece essere proprio così. In attesa di scoprire la risposta, al popolo dell’autotrasporto, probabilmente sempre più deluso dai propri rappresentanti politici, non resta altro da fare che annotare i nuovi divieti. Eccoli. Autostrade A/13 ed A/12 per i veicoli diretti in Germania o che devono attraversare la Germania: 7 aprile 2023 dalle 0 alle 22; 3 ottobre 2023 dalle 0 alle 22; tutti i sabati dal 1° luglio al 26 agosto 2023 dalle 7 alle 15 (con l’esenzione per i i veicoli che hanno la deroga per circolare). Autostrade A/12 e A/13 per i veicoli diretti in Italia o che abbiano intenzione di attraversare l’Italia per raggiungere la loro destinazione: 6 aprile 2023 dalle 12 alle 20; 7 aprile 2023 dalle 16 alle 22; 8 aprile 2023 dalle 11 alle 15; 25 aprile 2023 dalle 11 alle 22; 27 maggio 2023 dalle 7 alle 15; 2 giugno 2023 dalle 9 alle 22; tutti i sabati dal 1° luglio al 26 agosto 2023, dalle 7 alle 15. Autostrada A/4 “Ostautobahn: tutti i sabati dal 1° luglio al 26 agosto 2023, dalle 8 alle 15, in entrambi i sensi di marcia, dallo svincolo di Schwechat (zona aeroporto di Vienna) fino al confine con l’Ungheria di Nickelsdorf (con l’esenzione per i trasporti con carico e scarico nei distretti di Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt-circondario, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänsendorf e Korneuburg”. Un quadro completato dall’aggiunta dei con fermatissimi divieti di circolazione nelle giornate di sabato dal 1° luglio al 26 agosto 2023, dalle 8 alle 15, in entrambi i sensi di marcia, sulle seguenti strade: B 178 Loferer Straße, da Lofer fino a Wörgl (Land Tirolo); B 320 Ennstalstraße, dal km. 4,5 (Land Salisburghese); B 177 Seefelder Straße, sull’intero tratto (Land Tirolo); B 179 Fernpass Straße, da Nassereith a Biberwier (Land Tirolo); B 181 Achensee Straße, sull’intero tratto (Land Tirolo); B 182 Brenner Straße sull’intero tratto (Land Tirolo).