Ferrovie dello Stato: ” La nuova guida del Gruppo comincia a produrre i primi risultati”

Sono decisamente positivi i conti delle Ferrovie dello Stato che emergono dalla relazione finanziaria approvata il 6 aprile dal Consiglio d’amministrazione: numeri che che mostrano un aumento sia dei ricavi, sia degli utili con i primi che hanno raggiunto i 13,7 miliardi di euro, con un aumento del 12 per cento pari a 1,4 miliardi rispetto all’anno precedente, mentre l’utile netto è stato di 202 milioni di euro , con un aumento del per cento. Conto che hanno spinto i vertici dell’azienda ad affermare che “ il nuovo governo del Gruppo comincia a produrre i primi significativi risultati”. E, sempre a proposito di risultati positivi raggiunti, dai vertici di Fs arriva anche la sottolineatura che riguarda i nuovi cantieri per riammodernare e rendere più sicura la rete, con “oltre trecento gare d’appalto avviate dal gruppo nel 2022 per le infrastrutture, per un importo complessivo di circa 26 miliardi di euro” e con “tra i progetti più importanti l’affidamento dei lavori sulla linea Napoli-Bari e quello per il sistema di segnalamento digitale Ertms, oltre a quelli per il potenziamento della ferrovia tra Palermo e Catania”.