Camionisti, trovare un posteggio sicuro a Verona adesso è diventato più facile

Poter contare su un parcheggio sicuro, dove non diventare facili vittime delle bande di “predoni dei tir”: un desiderio rimasto fin troppe volte irrealizzato per migliaia di camionisti in viaggio su strade e autostrade italiane. Un sogno destinato invece d’ora in poi a trasformarsi in realtà per i conducenti chiamati a percorrere un tragitto con tappa Verona dove, all’Interporto Quadrante Europa, è stata inaugurata una nuova area di sosta capace di offrire, su una superficie di circa 5.500 metri quadri, 42 stalli per mezzi pesanti. Un punto di riferimento in più per una categoria troppo spesso costretta, proprio dalla mancanza di aree dedicate, ad affrontare la notte in condizioni d’emergenza, ma soprattutto un “rifugio” sicuro costruito in linea con i requisiti di sicurezza, qualità e connettività previsti dagli standard europei: dall”impianto di illuminazione a led, ai sistemi di telecamere, alle recinzioni e alle barriere anti intrusione che garantiscono la massima sicurezza per i mezzi e gli autisti. Requisiti che hanno assicurato al nuovo parcheggio veronese la certificazione di livello “bronzo” secondo la classificazione Esporg, l’associazione europea per le aree di sosta sicure e protette per gli autotrasportatori che potranno oltretutto facilmente conoscere la “disponibilità” di posti, e dunque effettuare la prenotazione tramite la rete telematica gestita dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.