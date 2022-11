Le imprese di trasporto “stabilmente in Italia” partono avvantaggiate nella corsa agli aiuti

Le imprese di autotrasporto italiane partiranno in “pole position” nella corsa per ottenere i finanziamenti statali. A favorirle, rispetto a quelle straniere di altri Paesi membri dell’Ue per le quali nel testo del Decreto legge “ Aiuti ter,” la norma sull’autotrasporto prevedeva comunque ’accesso ai finanziamenti, è una modifica delle regole dei fondi destinati all’autotrasporto proposta e ottenuta nel corso del Consiglio dei Ministri, dal neo responsabile del dicastero per le infrastrutture e i trasporti, Matteo Salvini. Il dicastero ha ottenuto di specificare che possono beneficiare delle risorse, per un totale di 100 milioni di euro , di cui 85 per chi si occupa di movimentazione delle merci, “solo le realtà stabilmente in Italia”.