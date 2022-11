Scalapay sale a bordo dei traghetti Grimaldi. E i passeggeri possono pagare il viaggio in tre rate

Pagare il viaggio in traghetto in tre rate, senza vincoli di spesa minima e senza interessi. A consentire ai passeggeri delle navi della flotta Grimaldi di poter usufruire della nuova opportunità è un nuovo accordo siglato fra i responsabili della stessa compagnia napoletana e quelli di Scalapay, società leader nel settore del Buy now pay later, ovvero “acquista ora paga dopo” per garantire modalità di pagamento agevolate a chi decide di acquistare uno fra i tanti collegamenti marittimi fra la Penisola e o Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Tunisia. Un accordo grazie al quale i passeggeri potranno acquistare un viaggio semplicemente “navigando” sul sito www.grimaldi- lines.com, versando la prima rata all’atto di prenotazione, mentre la seconda e la terza rata saranno distanziate di un mese tra loro. “ Utilizzare questa modalità di pagamento è molto facile: nel momento del checkout basta scegliere Scalapay, creare un account in pochi minuti e corrispondere la prima rata con qualsiasi carta di credito o debito dei circuiti Visa, Mastercard, American Express”, ha spiegato Matteo Ciccale, manager di Scalapay, che così, ha aggiunto, “consolida la sua presenza anche nel settore turistico, acquistando un nuovo partner di rilievo che vanta la più giovane flotta di traghetti nel Mediterraneo “offerta” , grazie a questo nuovo accordo, alla nostra community che conta oltre due milioni e mezzo di Scalapayers in tutta Europa”. “Grazie alla partnership con Scalapay, leader nel settore del Buy Now Pay Later, da oggi siamo lieti di offrire ai nostri clienti la possibilità di effettuare i pagamenti in maniera molto facilitata”, ha aggiunto parlando a nome della compagnia Francesca Marino, responsabile reparto passeggeri. “ Con questo accordo confermiamola grande attenzione che da sempre riserviamo alla flessibilità e il costante impegno nel rendere il viaggio via mare accessibile a tutti”.