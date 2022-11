Eicma, il Salone del ciclo e motociclo dimostra che “viaggiare controcorrente” è possibile

Milletrecentosettanta marchi in vetrina per uno straordinario viaggio nel mondo delle moto e delle biciclette, ma anche dell’abbigliamento e degli accessori. Per il popolo delle due ruote è impossibile pensare di non “salire in sella” a Eicma, il Salone internazionale del ciclo e motociclo ospitato alla Fiera di Milano-Rho dall’11 al 13 novembre con un’edizione 2022 capace, per i numeri di espositori ma anche di visitatori previsti, di far viaggiare nel tempo fino ai tempi del pre-Covid. Un viaggio attraverso i sei padiglioni del quartiere fieristico milanese teatro dell’evento fra due ruote tradizionali e di nuova tecnologia, con grandi protagonisti i mezzi elettrici, sulla scia del successo di vendite di e-bike ed e-scooter che quest’anno in Italia sono cresciute del 56 per cento. Un successo “controcorrente” confermato dal l presidente di Eicma, Pietro Meda, che ha voluto sottolineare come “rispetto a tutti gli altri mondi dellʼautomotive, che non stanno andando così bene, il mondo delle due ruote cresce: un premio a chi in questi due anni ha investito in maniera lungimirante”. Un mondo su due ruote pronto a dare spettacolo, con gli show ad alto tasso d’adrenalina pronti ad andare in scena nellʼarea esterna MotoLive ma anche con con le prove, in sella a moto ed e-bike, previste negli spazi interni. A “guidare” il meglio del made in Italy su due ruote la nuova regina del motomondiale, la Ducati vincitrice nella motoGp con Pecco Bagnaia, pronta ad accendere i riflettori sulla nuova generazione di Scrambler che si aggiunge alle novità 2023 delle gamme Multistrada, Diavel V4, Panigale e Streetfighter: il Gruppo Piaggio con Piaggio 1 MY23, Vespa GTS e GTV e due edizioni per i modelli Primavera e 946 10° Anniversario; le special edition Moto Guzzi V9 Bobber e V7 Stone, oltre alla V100 Mandello.; Aprilia con la RS 660 Extrema e la ElectricA Project. Senza dimenticare la Lambretta che celebra il suo 75° anniversario con il modello X125 pronto a farsi strada nel mercato a primavera 2023, e lo storico marchio bolognese Malaguti , presente con le novità Drakon 125 e Madison 125.