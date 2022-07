Ponti chiusi ai camion più pesanti: potranno passare solo se le strutture saranno controllate?

I camion oltre le 44 tonnellate di peso non potranno più attraversare ponti e viadotti se prima queste infrastrutture non saranno state sottoposte a controlli per verificare se sono in grado di sopportare un simile peso? Potrebbe davvero accadere, e anche a brevissimo? Domande alle quali ha chiesto di avere una risposta la senatrice leghista Simona Pergreffi che in un comunicato firmato con il collega Paolo Arrigoni ha espresso la propria preoccupazione “in merito a “indiscrezioni trapelate che riferiscono delle linee guida in uscita entro la fine di questo mese dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici su indicazioni del ministro Enrico Giovannini”. Linee guida in cui, ha evidenziato l’esponente leghista, “si parla di verifiche strutturali alle infrastrutture nel caso di passaggio dei mezzi oltre le 44 tonnellate. Attendiamo spiegazioni dal ministero”.