Volvo, sui camion elettrici accanto alla difesa dell’ambiente viaggia quella della sicurezza

Il viaggio per consegnare al futuro mezzi pesanti in grado di difendere sempre più l’ambiente continua a tutta velocità. Per esempio sui camion elettrici capaci di “trasportare” però anche altre soluzioni tecnologiche, importantissime, per esempio, in materia di sicurezza stradale. Come testimonia l’ultimo frutto della ricerca in “casa Volvo”: Active Grip Control, una nuova funzionalità di sicurezza brevettata per i veicoli elettrici, con la tecnologia che si è dimostrata capace di migliorare significativamente la stabilità, l’accelerazione e la frenata in condizioni di scarsa aderenza. “I test effettuati con il modello Volvo FH Electric in condizioni di scarsa aderenza, con un rimorchio carico, hanno mostrato un miglioramento del 45 per cento in piena accelerazione e il miglioramento in salita, su strada sterrata e in condizioni di scarsa aderenza, è risultato addirittura impressionante, lasciando prevedere un incremento della produttività, soprattutto per i nostri clienti del settore delle costruzioni”, ha confermato Anna Wrige Berling, direttrice dell’area Sicurezza di Volvo Trucks, spiegando che “se il camion inizia a slittare, una serie di sensori consente al sistema di controllo del veicolo di reagire alle condizioni del manto stradale, utilizzando i motori del veicolo elettrico e gli altri attuatori in maniera intelligente per aiutare il conducente a non uscire di strada”. Una nuova funzionalità, capace anche “di ridurre i rischi di sbandamento e sovrasterzo in condizioni di assenza di carico” che il gruppo Volvo ha deciso di brevettare”, ha concluso Anna Wrige Berlin “ considerato che si tratta di una funzionalità unica che può essere utilizzata per il controllo della frenata rigenerativa, senza la necessità di attivare l’Abs. Con il risultato di un aumento dell’efficienza, dato che alla rigenerazione viene dedicato più tempo, accompagnato da una frenata più fluida”. La funzionalità Active Grip Control sarà disponibile sui modelli Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX Electric utilizzati per il trasporto regionale e nel settore delle costruzioni con una versione che verrà resa disponibile anche sui veicoli alimentati a gasolio o Lng.