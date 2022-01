Brebemi, i veicoli full electric e i camion Lng continuano a viaggiare con i pedaggi scontati

Pedaggi autostradali scontati del 30 per cento fino a fine giugno 2022 per tutti i veicoli full electric e Camion Lng e del 20 per cento per i possessori di Telepass Business e Family. E quanto accade sulla A35 Brebemi i cui gestori hanno confermato gli sconti “ in linea con la mission della concessionaria che vede sempre più il tema della sostenibilità ambientale in primo piano” come testimoniato anche dal ruolo di capofila, proprio di Brebemi del progetto internazionale di studio della ricarica a induzione elettrica all’interno del circuito “Arena del Futuro” da poco inaugurato. Chi percorrerà la A35 Brebemi avrà dunque una concorrenziale alternativa di percorso tra Est ed Ovest della Lombardi, tra Brescia e Milano con “ un risparmio economico reale che va ad aggiungersi a quelli di tempo, di chilometri e di carburante ottenuti percorrendo l’autostrada in maggiore comfort”, come hanno sottolineato i responsabili della concessionaria. Le promozioni sono valide sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati su qualsiasi tratta e risultano automatiche per gli utenti che hanno già aderito alla scontistica negli scorsi mesi, e che non dovranno quindi fare nulla per vedersi applicata la promozione “Best Price” e “Green” mentre ai nuovi clienti per aderire alle promozioni basterà seguire le istruzioni consultabili sul sito www.brebemi.it o chiamare il numero verde 800186083 o ancora rivolgersi al Punto Blu assistenza clienti, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13 vicino al casello autostradale di Treviglio, in provincia di Bergamo.