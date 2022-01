Let Expo, la fiera più sostenibile che si candida a cambiare il sistema di trasporti e logistica

Una fiera non di settore ma di “sistema”, ma anche la fiera “più sostenibile” dell’anno: è così che i responsabili di Alis hanno deciso di presentare Let Expo – Logistics Eco Transport, il nuovo evento fieristico su logistica, trasporti e intermodalità sostenibile che andrà in scena dal 16 al 19 marzo 2022 a Veronafiere .Una “prima” assoluta promossa dall’associazione della logistica e dell’Intermodalità sostenibile presieduta da Guido Grimaldi, che si propone come evento di riferimento per i principali player italiani e internazionali del trasporto merci, della logistica, dell’intermodalità marittima e ferroviaria, della portualità, della smart mobility, dell’e-commerce, della digitalizzazione, della formazione e di tutti i servizi connessi al trasporto e alla logistica. Il tutto proponendo un format innovativo che si propone proprio di promuovere uno sviluppo sempre più sostenibile del trasporto intermodale e una crescita sempre più innovativa della logistica integrata con l’esposizione dei mezzi destinati a trainare la corsa green, ma anche formazione, convegni istituzionali, seminari tecnici, opportunità di business.