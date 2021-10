Bimbi di 18 mesi in bici? Non occorre guardare un talent show, basta andare alla fiera BikeUp…

Per vedere un bimbo di 18 mesi che va in bicicletta non occorre guardare una puntata di un talent show: basta fare due passi nel cuore di Bergamo, sul “Sentierone” che da sempre è sinonimo di “passeggiata in centro” e che fino a domenica 24 ottobre ospita BikeUP, la prima fiera internazionale sulle e-bike, sul cicloturismo e sulla mobilità elettrica leggera. Un evento che oltre a esporre tutto quanto di meglio è stato progettato e realizzato per pedalare senza fatica, offrendo free test per sperimentarlo in prima persona, propone, nell’area dedicata ai visitatori più piccoli, l’opportunità di far salire in sella i bambini. A partire da 2 a 8 anni d’età, “ma con qualche campioncino in erba di appena un anno e mezzo che si è presentato sulla linea di partenza sotto lo sguardo inorgoglito di papà e mamma, come confermano i volontari di Giretto.it l’associazione che nell’area Kids della nuova edizione di Bike Up ha realizzato un minicircuito per insegnare ai più piccoli i principi dell’equilibrio e dello spostamento del corpo giocando con le balance bike, le biciclette senza pedali. Un’opportunità offerta da un’associazione costituita da volontari, in molti casi sportivi (e da sempre sostenuta da Sport Specialist) che hanno deciso di dedicare il loro tempo libero e di mettere a disposizione le loro competenze per promuovere il benessere psicofisico di tanti bambini anche un considerazione del fatto che, come affermano sempre i responsabili, “a causa degli spazi aperti sempre più ridotti ed impraticabili i ragazzi vivono il rischio di crescere senza sviluppare le adeguate capacità coordinative e condizionali”. Senza dimenticare un altro obiettivo fondamentale: “combattere il sovrappeso e l’obesità infantile, problemi sanitari di notevole rilevanza sociale: un fenomeno, denunciato a gran voce dai più autorevoli nutrizionisti (in Italia colpisce un bambino su quattro) risultato di un bilancio energetico positivo protratto nel tempo con l’introduzione nell’organismo di più calorie di quante se ne consumano”.