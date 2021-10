Vincenzo Onorato lascia la presidenza di Moby ma assicura i dipendenti: “Siamo solidi e liquidi”

Vincenzo Onorato lascia la presidenza Moby. Ad annunciare la decisione è stato stesso armatore, e fondatore 40 anni fa della compagnia della balena blu, in una lettera ai dipendenti in cui ha voluto sottolineare come “le compagnie di Onorato Armatori siano solide, forti e soprattutto oggi liquidissime”, con “la costruzione in fase avanzata di quelli che saranno i traghetti più grandi che abbiano mai solcato i mari”. Nella lettera Vincenzo Onorato non ha indicato il nome del suo sostituto affermando che “ sarà una persona degna di questo onere e di questo onore insieme ai miei figli, Achille ed Alessandro, e a un management giovane e motivato che nonostante la crisi del Covid e gli attacchi vigliacchi che si protraggono da oltre due anni, i cui autori finalmente stanno venendo alla luce, sta dimostrando con i fatti di portare la nave verso un porto sicuro: il futuro”. Per quanto riguarda i motivi della decisione Vincenzo Onorato ha spiegato di averla presa in vista “delle azioni che sto per intraprendere a difesa del nostro lavoro e della compagnia”.