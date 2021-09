Accesso al posto di lavoro con l’obbligo del green pass, da Assopetroli arriva un aiuto a capire

L’accesso ai luoghi di lavoro alla luce della prossima obbligatorietà del Green Pass: è un tema decisamente attualissimo quello scelto dai responsabili di Assopetroli-Assoenergia per il nuovo appuntamento con ‘Un Caffè con…’, ciclo di incontri online promosso per rafforzare il proprio contatto sempre più diretto con gli associati, i diversi stakeholder provenienti dal mondo delle istituzioni, delle altre associazioni di categoria, dei think tank e dei media. Un tema che insieme con altri aspetti oggetto dei recenti interventi emergenziali, come i contratti a termine, il lavoro a distanza e il controllo del datore di lavoro, verrà analizzato durante un webinar in programma mercoledì 29 settembre, alle 11, organizzato in partnership con lo studio legale Tonucci & Partners, dal titolo ‘La gestione del rapporto di lavoro alla luce delle previsioni emergenziali’ e che vedrà la presenza dell’avvocato Fabrizio D’Onofrio, senior associate dello Studio Tonucci. Per ricevere il link per il collegamento (che verrà inviato il 28 settembre) cliccate qui.