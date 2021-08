Trovare subito la strada per entrare nel mondo del lavoro? A 9 studenti su 10 degli Its succede

Logistica, mobilità, sostenibilità, tecnologia: sono fra le materie di studio per gli studenti dei sei nuovi istituti tecnici superiori che nasceranno nel Lazio che andranno ad aggiungersi agli otto già operativi per un totale di 13 percorsi di formazione. Materie di studio destinate a trasformarsi in competenze immediatamente “spendibili” sul mercato del lavoro e a creare un vero ponte diretto fra la scuola e le imprese alla ricerca di nuovi dipendenti da inserire, in particolare proprio nel mondo dell’autotrasporto e della logistica. “Percorsi scolastici che consentono agli studenti di acquisire un bagaglio di conoscenze e competenze di alto livello e alle imprese di soddisfare il fabbisogno di personale con particolari profili professionali”, come ha sottolineato Claudio Di Bernardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio sottolineando come “non a caso i percorsi di studio siano suggeriti dalle stesse imprese, con docenti che provengono anche da profili manageriali”. E che la strada imboccata dalla Regione Lazio (con l’augurio che anche altre amministrazioni la seguano) sia quella giusta è dimostrato dai risultati:“un successo occupazionale elevatissimo per i diplomati, in media superiore al 90 per cento”.