L’Italia deve guidare i giovani verso gli istituti tecnici se vuole dare un futuro alla sua economia

“Lascia o raddoppia?” è stato uno dei più famosi programmi televisivi a quiz della storia della tv italiana. Un titolo, quello della trasmissione condotta da Mike Bongiorno, che potrebbe essere utilizzato per sintetizzare la “storia” della Festa Bikers di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, degli ultimi due anni: Un evento che, dopo aver “lasciato”, nel 2020, fermato dalla pandemia di Coronavirus, ha deciso di “raddoppiare” nel 2021 con la 24esima edizione del motoraduno dedicato al mondo custom “inventato” dall’Associazione Bikers di Cologno e divenuto celebre in tutto il mondo, che si svolgerà infatti, per la prima volta, in due appuntamenti distinti, dal 19 al 22 e dal 26 al 29 agosto, nell’area di via Fausto Coppi a Cologno. Continua a leggere→