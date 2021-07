Grandi navi da crociera da Venezia a Marghera, per Confturismo Veneto è un buon compromesso

“Un buon compromesso”: così il presidente di Confturismo Veneto Marco Michielli ha commentato la decisione di far attraccare le grandi navi da crociera a Marghera dal primo agosto, impedendo così che i giganti del mare continuino a navigare davanti a San Marco o lungo il canale della Giudeccacome deciso da un decreto legge approvato in consiglio dei ministri. Una soluzione valutata positivamente perché “manterrebbe la portualità a Venezia, salvaguardando i posti di lavoro e le attività da un lato, e liberando il canale della Giudecca dall’altro”, come ha sottolineato Marco Michielli, che è anche vicepresidente nazionale di Confturismo e secondo il quale “la scelta di Marghera appare l’unica soluzione praticabile in tempi rapidi per le navi da crociera a Venezia”. “Sostengo e condivido pienamente la posizione di Luigi Merlo, alla guida di Federlogistica-Conftrasporto che definisce ‘soluzione ideale e percorribile’ quella di Marghera, che consentirebbe a Venezia di conservare il ruolo di principale home port del Mediterraneo” ha concluso il presidente di Confturismo Veneto che associa 17mila imprese turistiche a livello regionale.