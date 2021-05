“L’Autorità di regolazione dei trasporti non deve essere più finanziata e deve restituire i soldi”

“Lo stop al versamento all’Art (Autorità di regolazione dei trasporti) del contributo degli autotrasportatori per il 2021 deve essere solo un primo passo verso la necessaria eliminazione dell’odiosa gabella a carico delle imprese del settore”. Ad affermarlo è Paolo Uggé, presidente di Conftrasporto che commentando l’approvazione in commissione trasporto al Senato dell’emendamento presentato dalla senatrice Simona Pergreffi per l’eliminazione della “tassa occulta” per l’anno in corso ha auspicato che il Parlamento possa fare ulteriori passi in avanti “prevedendo innanzitutto di ampliarne la portata eliminando il contributo anche per il 2019 e il 2020 e prevedendo quindi la restituzione immediata di quanto già versato dalle imprese. È giunto il momento che la Politica faccia delle scelte chiare e inequivocabili”, ha affermato Paolo Uggé, “ quello dell’autotrasporto è un settore liberalizzato e non regolato nei fatti e, se questa è la logica che si vuole perseguire, occorre stabilire una norma che con chiarezza lo ribadisca”.