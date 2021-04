Pratiche per l’autotrasporto più veloci? La soluzione è semplice: basta farle viaggiare on line

Passa da Internet la strada più veloce per gli autotrasportatori per presentare le pratiche da presentare per poter svolgere la propria attività, oltre che per seguirne il “percorso” fino all’”arrivo” con la conclusione del procedimento. Una nuova strada che per ora passa solo da Asti (con l’augurio che l’esempio possa fare da apripista ad altre province) dove uno sportello telematico polifunzionale permette a tutti gli autotrasportatori di compilare, in modo guidato, le pratiche direttamente da casa o dall’ufficio, in qualunque momento, evitando la compilazione di fogli e fogli di carta, code negli uffici. Un’iniziativa ideata e realizzata dall’amministrazione provinciale che ha creato uno “sportello telematico” destinato a cancellare con un “colpo di spugna tecnologico” le vecchie modalità per far fronte alla “parte burocratica”, spesso pesantissima, dell’attività delle imprese di autotrasporto. Basta autenticarsi con spid, carta nazionale dei servizi e carta d’identità elettronica per poter inviare i moduli online, oltre che ottenere tutte le informazioni riguardanti la richiesta di rilascio licenza per autotrasporto di cose in conto proprio. ”L’attivazione dello sportello telematico polifunzionale permetterà alla Provincia di Asti di raggiungere rapidamente importanti risultati in termini di semplificazione dell’interazione tra professionisti, imprese e pubblica amministrazione”, hanno commentato il presidente Paolo Lanfranco e il consigliere delegato ai Trasporti Ivan Ferrero,”consentendo, grazie all’ eliminazione dei documenti cartacei’, una riduzione dei tempi di attesa e lo snellimento delle modalità operative interne agli uffici”.