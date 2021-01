Controlli sui camion: un conducente su quattro non rispettava i tempi di riposo al volante

Quanti sono, in percentuale, in camionisti che non rispettano i tempi di riposo e che guidano per ore consecutivamente mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri? Molti, verrebbe da dire guardando a quanto accaduto in Liguria dove su 135 camionisti fermati 40 sono stati multati e, nella maggior parte dei casi, proprio per il mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e riposo. Praticamente qualcosa come il 25 per cento, uno su quattro. I controlli della Polizia stradale, avvenuti vicino al Porto di Genova, alla barriera di Ventimiglia e nell’area di servizio Magra Ovest lungo la A12 presso La Spezia, con 13 pattuglie ha controllato 132 veicoli e identificato 135 persone, hanno permesso di scoprire anche diverse irregolarità nel trasporto di merci pericolose e di carichi eccezionali. Per portare a termine l’operazione gli investigatori hanno impiegato, oltre alle unità cinofile e a un aereo del Reparto volo, anche uno speciale software e apparecchiature che consentono di analizzare su strada la scatola nera del mezzo che registra i dati di guida.