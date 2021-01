Trasportava cuccioli di cani e gatti in modo non sicuro: dovrà pagare 5000 euro di multa

Cinquemila euro di multa: è costato davvero caro al conducente di un furgone trasportare animali (sette cani, di cui quattro cuccioli di razza e due gatti, “senza rispettare”, come si legge nel verbale scritto dagli agenti della Polizia stradale, “le minime condizioni di sicurezza e in modalità non idonee al trasporto”. Il conducente con il suo carico di passeggeri a quattro zampe è stato fermato a Terni mentre era diretto nel nord Italia, nell’ambito di una serie di controlli avvenuti lungo tutto lo stivale e che ha visto in campo 300 pattuglie di agenti che complessivamente hanno controllato circa 3.000 veicoli e identificato quasi 3.500 persone, con più di 1.000 infrazioni accertate.