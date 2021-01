Scania V8 da 770 cavalli: consegnati i primi due esemplari del nuovo “re della strada”

La prima volta non si scorda mai. Èd è probabile (anzi praticamente certo) che sarà così anche per i responsabili di Scania Italia, di Rocco Trasporti e di Valentino Trans, protagonisti della consegna dei primi due veicoli V8 da 770 cavalli. O, se si preferisce, la versione di punta del leggendario “Re della strada pronta a solcare le strade d’Italia e a essere ammirata da tutti come sintesi perfetta di emozione e logica” come sottolinea un comunicato stampa dell’azienda che annuncia “il lieto evento”. Potente, efficiente in termini di consumi di carburante, pensato per svolgere le missioni più “impossibili”: sono queste le caratteristiche che hanno reso il motore V8 una vera e propria leggenda nata mezzo secolo fa e che ancora oggi, grazie anche alla nuova versione da 770 CV, fa battere il cuore di tanti clienti. Primi fra tutti responsabili di Rocco Trasporti e Valentino Trans che, letteralmente incantati dal fascino di una leggenda che negli anni ha vissuto un processo di miglioramento continuo, hanno deciso per primi di acquistare la nuova versione da 770 CV. I due veicoli sono stati consegnati nella sede di Italscania, al fianco della concessionaria Diesel Tecnica, ed è stata “immortalata” da diversi scatti fotografici. Per custodire, gelosamente, una testimonianza della “prima volta” del V8 da 770 cavalli…