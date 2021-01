Panini al prosciutto vietati sulle auto e sui camion di chi è in viaggio verso il Regno Unito

Un video nel quale si vedono dei doganieri olandesi che, al terminal traghetti di Hook of Holland, sequestrano panini al prosciutto ad alcuni automobilisti pronti appena sbarcati nel Regno unito, oltre che a un allibito camionista con in mano diversi panini avvolti nell’alluminio che chiede se può rinunciare al prosciutto e tenere almeno il pane. Con il solo risultato di sentirsi rispondere, dal doganiere, che non è possibile, che “tutto sarà confiscato, sulla base delle norme post-Brexit che vietano l’importazione personale in Ue di carni e prodotti lattiero-caseari”. Una “guerra ai panini al prosciutto”, come è stata subito ribattezzata quella mostrata dalla televisione olandese, per la quale automobilisti e camionisti sono stati invitati dagli agenti a non lamentarsi visto “che tutto era stato ampiamente preannunciato”: il governo britannico a dicembre aveva infatti fornito proprio ‘esempio dei panini al prosciutto e formaggio come alimento che non poteva attraversare il continente dopo che la Gran Bretagna è formalmente uscita dalle regole commerciali dell’Ue il primo gennaio. Il tutto “con lo scopo di impedire l’ingresso di alimenti che potrebbero diffondere malattie”.