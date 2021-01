“Tornare a guidare il ministero dei Trasporti? No grazie, ci sono altri migliori di me che possono ricoprire questo ruolo. Io ho fatto il ministro per cinque anni e ora ho un ruolo di cui vado orgoglioso”. Così l’ex ministro per le Infrastrutture e i trasporti Graziano Delrio, ha risposto, ai microfoni di Radio24, a una domanda su un suo possibile ritorno al governo alla guida di un dicastero di cui è già stato responsabile prima nel Governo Renzi e poii n quello guidato da Paolo Gentiloni.