Roulette russa sulle strade liguri. “È un miracolo se non c’è un morto al giorno”

Percorrere alcune strade della Liguria è come giocare alla roulette russa negli scambi di carreggiata, con auto e tir che ti sfrecciano a fianco incuranti di ogni limite di velocità. È un miracolo che non ci scappi ogni giorno il morto”. A denunciarlo è l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti commentando l’ennesimo incidente lungo la A12 tra Sestri Levante e Deiva Marina dove un tir si è ribaltato questa mattina iin un punto in cui c’è uno scambio di carreggiata per lavori. In corso. “Non solo ogni giorno ci vengono rubati pezzetti di vita passati fermi tra le lamiere, ma ogni giorno la vita la rischiamo direttamente”, ha commentato chiedendo che “Governo e Autostrade se ne prendano chiaramente la responsabilità. La Liguria non ne può più” Una denuncia affidata a facebook corredata da un hashtag: #Grondasubito”.