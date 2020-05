Divieti, controlli e multe ai tempi di Covid19: questo manuale vi aggiorna gratis

I controlli stradali (ma non solo) ai tempi del Coronavirus. Chissà, un giorno questo manuale (aggiornato in tempo reale e scaricabile gratis cliccando qui) potrà forse servire solo a ricordare a chi l’ha vissuto, il periodo più difficile vissuto dall’Italia nel dopoguerra. Oggi invece l’e-book di 161 pagine scritto da Giandomenico Protospataro ed edito da Egaf, intitolato “Covid19 controlli e sanzioni” si propone un altro obiettivo: fare da “guida tecnico-operativa per controllo persone e attività e per gestione procedimenti sanzionatori nell’emergenza Coronavirus”, come recita il sottotitolo. Una pubblicazione che riassume le disposizioni con valenza nazionale, senza dimenticare le più importanti ordinanze dei presidenti delle regioni, analizzando le misure restrittive adottate e l’ambito di applicazione, passando dalle limitazioni della mobilità delle persone agli spostamenti da e verso l’estero al trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi a quello di persone in servizi di linea, Ncc e taxi; dalle limitazioni alle attività economiche e commerciali (e dalle filiere delle attività essenziali e attività a ciclo continuo) alle limitazioni locali più restrittive. E, ancora, dedicando capitoli alle attività direttamente collegate al settore della circolazione stradale, alle attività degli studi professionali e quelle degli uffici pubblici, chiarendo ogni dubbio in materia di obbligo di comunicazione di rientro nel luogo di residenza e quarantena; di isolamento obbligatorio e divieto assoluto di spostamento; di autocertificazione giustificativa e documentazione per attività lavorativa giustificata; sulle violazioni relative alle limitazioni della mobilità delle persone; sulle violazione dell’obbligo di quarantena fiduciaria e su quelle relative a obblighi di chiusura esercizi e sospensione o limitazione attività; sulle false attestazioni in autocertificazioni o dichiarazioni obbligatorie. E moltissimo altro ancora (dalla vendita di prodotti a prezzi maggiorati approfittando dell’emergenza, alla vendita di mascherine protettive o altri dispositivi i privi del marchio CE fino alla sospensione dei termini di notificazione, al pagamento e ai ricorsi per illeciti stradali e alla sospensione di termini di pagamento di cartelle esattoriali, alla proroga della validità della patente di guida o della validità del certificato di qualità professionale per i camionisti…..) raccontato in 161 pagine che guidano in tutto quello che occorre sapere ai tempi del Coronavirus…