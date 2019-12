Container nei porti, non ci sarà la tassa aggiuntiva per pagare la lotta al crimine

Non ci sarà alcun balzello in più sui container. Ad annunciarlo sono stati i deputati del Pd Andrea Romano, Debora Serracchiani e Davide Gariglio, confermando che l’impegno, preso con il capogruppo Delrio e con il ministro dei Trasporti De Micheli, “a eliminare già oggi dal dl Fiscale l’ipotesi di aggravio fiscale a carico dei container. Pur comprendendo e sostenendo l’obiettivo di dotare i nostri porti di infrastrutture doganali più moderne ed efficienti, per contrastare frodi fiscali e attività criminali,”, hanno affermato i tre esponenti del Pd, “è evidente che questo obiettivo non può essere raggiunto aumentando le tasse sugli operatori portuali”. Il Partito Democratico e ha confermato la propria volontà idi rendere sempre più competitivo il settore logistico-portuale, “in coerenza con un’azione di governo finalmente concentrata sul pieno riconoscimento della centralità dei porti nell’economia nazionale. E rafforzare la competitività dei porti significa anche ridurre la pressione fiscale sugli operatori”.