Transpotec 2019, per capire come guidare i trasporti in un futuro più pulito sicuro

Il “dopo Sistri”, ovvero cosa accadrà dopo la cancellazione del “vecchio” sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, costato montagne di denaro e di fatto mai entrato in funzione, e dopo la decisione del governo di svoltare completamente pagina realizzandone uno nuovo che possa finalmente assicurare il controllo dei rifiuti più pericolosi. E poi la sostenibilità ambientale dei mezzi di trasporto, con le novità apportate dalle nuove tecnologie; la formazione professionale; la sicurezza sulle strade. Sono alcuni dei temi, più attuali e importanti e per il mondo dell’autotrasporto, al centro del Transpotec 2019, il Salone dei trasporti e della logistica in programma dal 21 al 24 febbraio a Verona il Salone dei trasporti e della logistica.Temi che gli esponenti di Conftrasporto Confcommercio, la principale associazione di rappresentanza del settore, affronterà in occasione di diversi appuntamenti in calendario, a partire da quello il programma il giorno d’apertura della Fiera, giovedì 21, che alle 15.30 vedrà il presidente Fai-Conftrasporto Paolo Uggè ospite del primo appuntamento dello spazio Scania dedicato al trasporto sostenibile e al ruolo del mondo associativo nel guidare il cambiamento verso un futuro sostenibile. Venerdì 22 alle 11 sarà invece il vicepresidente di Fai-Conftrasporto Natalino Mori a salire sul palco dei relatori per approfondire quello che è il tema più decisivo per il futuro dell’ambiente, ovvero “le nuove frontiere dei carburanti”, con i riflettori puntati in particolare sull’alternativa del gas naturale liquido (Lng) nel trasporto su gomma mentre nel pomeriggio, alle 14.30, sempre nell’ambito delle numerose iniziative promosse da Conftrasporto Confcommercio nella sala 3 del Centro Servizi Bra (collegamento padiglioni 9-10 – 1° piano), il convegno “Fai nella scuola per far crescere la cultura del trasporto e della logistica”, metterà di fronte gli studenti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma, con il presidente Fai Paolo Uggè e il segretario generale della Federazione autotrasportatori italiani Andrea Manfron. Ricca di appuntamenti da annotare in agenda anche la “scaletta” di sabato 23 con alle 10.30, nella sala Donizetti del padiglione 6, il convegno sull’avvio del nuovo progetto formativo 2019-2020 dell’Albo degli autotrasportatori, dal titolo “Sicurezza, formazione, regolarità, le sfide dell’autotrasporto italiano” che avrà ancora una volta come protagonista il presidente della Fai-Conftrasporto Paolo Uggè e che rappresenta una nuova fase del Progetto Giovani partito nel 2017. mentre alle 14.30, sarà la volta del “caso Sistri” con una tavola rotonda organizzata da Conftrasporto e Fai (sala Donizetti) sull’istituzione del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Fra i relatori, Eugenio Onori, presidente del Comitato nazionale dell’Albo dei gestori ambientali; Ilde Gaudiello, dirigente del ministero dell’Ambiente; Marco Casadei, segretario dell’Albo dei gestori ambientali Veneto; Giovanni Paone di Assintel-Confcommercio; Luigi Dean, per l’impresa Ispef di trasporto rifiuti del Friuli e Antonio Macera, rappresentante del ministero dei Trasporti nel comitato Albo dei gestori.