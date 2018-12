La nuova via della Seta passa da Como grazie a un nuovo “percorso” aperto dalla Fai

La nuova via della Seta non poteva non “passare” da Como, maggiore polo produttivo di alto livello in Italia. Ed è proprio nella città che ospita il Museo didattico della Seta, nato per illustrare la storia dell’industria serica comasca, che ha fatto tappa una delegazione cinese giunta in Italia nell’ambito del progetto “Via della seta” per una serie di seminari e conferenze sul tema della mobilità e dei collegamenti tra i due Paesi. A ricevere il presidente della China Business University, Wu Jian e l’imprenditore Mingang Li, che controlla un gruppo finanziario della Repubblica popolare cinese è stato Giorgio Colato, presidente della Federazione autotrasportatori italiani di Como e Lecco e dell’Imr, l’istituto Mario Remondini, scuola di formazione professionale per l’autotrasporto, che ha tracciato con i prestigiosi ospiti una prima “mappa” delle possibili collaborazioni future proprio fra China Business University e l’istituto Mario Remondini.