Nessuno vuol più fare il camionista? Sono 150mila le offerte di lavoro senza risposta

“Duemilacinquecento euro netti al mese per guidare tir modernissimi, ma l’azienda non trova gli autisti”. La notizia (cliccate qui per leggere l’articolo), pubblicata solamente un paio di settimane fa, arrivava dal Veneto dove l’offerta di uno stipendio decisamente allettante, per di più con un contratto a tempo indeterminato, era caduta miseramente nel vuoto, nonostante l’esercito di disoccupati, soprattutto fra i giovani, continui a veder le proprie fila ingrossarsi. Poca voglia di lavorare da parte di una generazione cresciuta in un mondo troppo “virtuale” e troppo poco “reale” (fra reality tv dove non serve saper far nulla per fare soldi facili e Internet che racconta di mondi fatati dove si può addirittura far montagne di denaro con selfie e follower) o così poco allettante il mestiere di camionista (soprattutto se costringe a stare fuori casa per giorni o addirittura settimane)? Probabilmente più la seconda se è vero che non è solo un’impresa veneta a non trovare conducenti, ma tutta l’Europa: sono 150mila le offerte di lavoro nel vecchio continente per trovare gente disposta a metteresi al volante senza trovarla, come conferma una ricerca di Transport Intelligence, intitolata European Road Freight Transport 2018, che evidenzia come il problema si stia aggravando con i “vecchi autisti” che vanno in pensione e i giovani che non sembrano aver nessuna voglia di prendere il loro posto. La gran parte dei 150mila posti vacanti, 127.500 posti, sono concentrati in pochi Paesi con in testa la Gran Bretagna, con ben 52mila posti vuoti, seguita dalla Germania, con 45mila, numero che potrebbe aumentare di ben 30mila posti l’anno nei prossimi anni a causa dei pensionamenti. Seguiti da Svezia (5000 posti vacanti), Norvegia (3000 posti) e Danimarca (2500 posti). La ricerca di personale si sposta sempre più verso Est, ma anche lì la delocalizzazione di molte imprese occidentali si è accaparrata le scarse risorse. E mentre come rindorzi si cercano autisti filippini, sono sempre più i camion fermi nei piazzali per mancanza di qualcuno che li guidi, Neppure per 2500 euro netti al mese.