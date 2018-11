2500 euro netti al mese per guidare Tir modernissimi. Ma l’azienda non trova gli autisti

Contratto a tempo indeterminato e una paga mensile di 2000 o anche 2.500 euro mensili netti. In tempi in cui il lavoro e sempre più precario e gli stipendi sempre meno allettanti un annuncio del genere dovrebbe scatenare la “fila” di aspiranti a quel posto di autisti offerto dalla la Cst srl, del Consorzio Co.Tra.Log, con sede a Scorzé, a 25 chilometri dalla Serenissima, che nei propri piani di espansione ha previsto 150 nuove assunzioni nell’arco di due anni. Invece la risposta è stata quantomeno tiepida: “Trovare personale con le patenti di guida necessarie e interessato a questa professione non è facile”, ha infatti confessato Roberto Scarpa, titolare dell’azienda nata nel 1985 a Spinea, per poi crescere e spostarsi a Mirano, Santa Maria di Sala, Noale e infine Scorzé, al giornale La Nuova Venezia. “I giovani italiani, per esempio, non sono attratti da questo lavoro che prevede orari notturni, nonostante in cambio venga offerto un buono stipendio, sicurezza, formazione e il posto fisso, che non mi pare poco di questi tempi”. Oltre alla possibilità di “lavorare” seduti al volante di mezzi moderni come i 150 nuovi automezzi di ultima generazione a Gnl, gas naturale liquefatto, che l’azienda è pronta ad acquistare per assicurare l’abbattimento di gran parte delle emissioni inquinanti. Nuovissimi Tir da affidare a 150 nuovi dipendenti con patente E e abilitazione Cqc, sempre che, in un Paese che sembra intenzionato a “educare” le nuove generazioni con la cultura dell’assistenzialismo, col reddito di cittadinanza da incassare per starserne a casa a non fare niente, i giovani da assumere si riescano a trovare….